Jessica Xantomila, Laura Poy y Carolina Gómez

Periódico La Jornada

Sábado 5 de marzo de 2022, p. 13

El feminismo siempre ha sido un movimiento incómodo, con mala reputación porque critica y señala que aquello que consideramos natural y normal, en el caso de la desigualdad de género no lo es . Sin embargo, cada vez son más las mujeres que se consideran feministas a partir de que se ha generado una movilización muy intensa y sin precedentes en México, impulsada sobre todo por la violencia y la impunidad; además, su incidencia en la agenda política es mayor, coincidieron investigadoras y ONG.

En vísperas del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, Amneris Chaparro Martínez, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la UNAM, mencionó que desde el nacimiento formal del feminismo en el siglo XVIII, sus integrantes han sido consideradas “personas non gratas”; por ejemplo, las sufragistas, que luchaban por el derecho al voto y fueron acusadas no sólo de no ser mujeres, sino de terroristas, feas o sin higiene .

Aunque persisten estigmas, la académica establece que el impacto de ese movimiento en las universidades y los medios de comunicación ha ayudado a que el discurso empiece a cambiar. Nos estamos dando cuenta de que ser feminista es muchas cosas; no es necesariamente odiar a los hombres, oponerse a formas de familia o la maternidad, sino que posee muchas connotaciones y hay muchas formas de serlo . También resalta la presencia de mujeres de diferentes edades y clases sociales en las marchas, lo que está dando un nuevo significado al término .