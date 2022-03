La lengua materna es una forma de ver el mundo y en México somos privilegiados, al ser una de las naciones con mayor diversidad lingüística del planeta, afirmó la doctora Rebeca Barriga Villanueva, profesora-investigadora del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios (CELL) de El Colegio de México (Colmex). Sin embargo, indicó, a lo largo del tiempo hemos tenido un movimiento pendular en las políticas lingüísticas, en particular con los pueblos indígenas, a quienes o se les impone la castellanización o se les enseña en su lenguas maternas .

A partir del gobierno de Lázaro Cárdenas del Río, que aparentemente abre un parteaguas, explica, se habla de bilingüismo, se le califica como política bilingüe y luego evoluciona a bilingüe bicultural, para después ser bilingüe multicultural. En los discursos (políticos) se vuelve bicultural, y no es así, es pluricultural. En el año 2000 se reforma la Constitución y se plasma en su artículo 2 .

En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, conmemorado el pasado 21 de febrero, Barriga Villanueva exhortó a reconocer y celebrar la riqueza de las lenguas maternas en México, porque no debería ser un día, la lengua es la vida diaria. Es como nos expresamos .