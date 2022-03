L

a joven guitarrista Charley emergió de San Diego para mudarse a Nagoya, Japón, en 2009 e interactuar con la escena punk de ese país. De interesante toque limpio, pero atascado de noise-rock en su proceso, aquélla devino en la líder del maravilloso cuarteto femenino Nicfit. Y aunque lleva más de diez años en escenarios y festivales, abriendo actos importantes como Thee Oh Sees (agraciadísimos padrinos), apenas empezando este año, tras haber sólo editado tres sencillos aislados, la banda debuta con un álbum completo con el sello londinense Upset The Rhythm: Fuse (2022), una deliciosa y arrojada mezcla de no wave retro, con punk setentero californiano, infestado de retruécanos progresivos y pizcas de jazz.

Hiromi en la voz, Ken Ken al bajo y Kuwuyama en batería, complementan el cuadro con un excitante ramillete de temas trepidantes y animosos, que en ocasiones remiten a cierto grunge y hardcore noventeros en las composiciones, aunque con menos suciedad en la emisión, gracias a la refinada técnica de las niponas; At the drive in, Black Flag, Wire, resuenan como influencias claras; ya más de los años setenta, el cover que hacen a The Urinals, Ack Ack Ack, denota más evidentemente su ascendencia. Con lúdica creatividad, respetan las raíces punketas pero llevan su vuelo y ruido cósmico a niveles más virtuosos y escaladores.

Muy de nuestro tiempo, este conjunto estrogénico no busca recrear ni el sonido ni los temas punks de antaño, sino que los actualiza: los títulos y letras no dejan duda de su línea de pensamiento: Unleash (liberada), Human Inane (estupidez humana), Deviation (desviación), Anxiety (ansiedad), Boundary (límite). El ánimo sonoro no es de enojo sino de alegre empoderamiento; de señalamiento y queja, pero también de soledad y desolación vueltos decibeles y malabares rítmicos/armónicos como desfogue y consuelo. Lejos de sonar forzadas o plásticas, su mensaje artístico fluye energético, libre y vital, sin pretensiones de sobra. Poder mujeril guitarroso, rock que sigue apasionando a las almas cándidas.

Beto Cobos jazz. Espósito + Olvera blues. Cóndor Fest.

Sábado 5. 1. Lady Fest, a propósito del Día Internacional de la Mujer: desde ayer, dos días de venta de productos autogestivos, conversaciones, exposiciones, proyecciones, performance, música en vivo. Hoy: fotografía de Frida Zaldívar, Mar Reyes, Emilia Hera; documental Estas tijeras cortan; Spoken word: Ana Karen Mendoza, Michelle Silveira, Irene Pérez. En vivo: Tere Estrada, Dementia Sinner, Carla Cruice, Julia González, Ally Bautista, Raysa, Nidia Barajas, Batallones Femeninos, entre otras. Multiforo Alicia (Cuauhtémoc 91-A, colonia Roma). A las 17 horas, 50 pesos. 2. El magnífico guitarrista Beto Cobos, acompañado por colegas sorpresa en la improvisación libre. Muy recomendable. Jazzatlán (Guanajuato 239, colonia Roma). A las 20 horas, entrada libre. 3. Blues profundo de gran altura con los guitarristas Tomy Espósito y Emiliano Olvera. Parker & Lenox (Milán 14, colonia Juárez). A las 18 horas, entrada libre.