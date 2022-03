a exposición Sobrevivencia a la brava es consecuencia del rol, desde chavito, de Alfonso Zárate por barrios bravos como Tepito y la Guerrero; con el tiempo y ya como artista visual necesitó cinco años para catalizar esas experiencias en esculturas, collages, dibujos y ensambles radiales en forma de mandalas, piezas artísticas donde, subrepticiamente, el espectador descubre pipas, encendedores y demás objetos usados para cocinar piedra; igualmente, en el recorrido se puede contemplar una escultura de la Virgen de Guadalupe realizada con prendas de vestir, comprimidas de trabajadoras sexuales, quienes las donaron a Zárate en un intercambio; por supuesto, un lugar destacado lo tiene el santo de las causas imposibles y patrón de la banda: San Judas Tadeo. Para inaugurar este ecléctico catálogo se realizó una sesión sonora-rocanrolera organizada por el colectivo El disco es cultura con la finalidad de vincular el trabajo visual hecho por Alfonso Zárate con música ad hoc; se eligió para la escucha el disco Valedores Juveniles, de El Haragán y Compañía. Así, entre Juan el descuartizador, La perra brava, Mi muñequita sintética, No estoy muerto, Él no lo mató y El chamuco, Alfonso Zárate relató parte de sus andares por esos territorios urbanos y cómo apañó, en buena lid, el ropaje de las chavas y los encendedores, pipetas y demás parafernalia para inhalar el crack, utensilios estelares de esta muestra de arte povera, donde la curaduría es de Rebeca Murrieta. Cáiganle a esta expo, estará todo el mes de marzo en la galería ArtSpace México, Campeche 281, Condesa.

Aumentan las actividades presenciales

Poco a poco, estamos soltando el freno de mano que nos mantuvo quietos casi un par de años. Hoy, por ejemplo, al mediodía La Matatena invita a una convivencia que incluye firmas y fotos para quien lo pida, estarán en el acceso norte del Tianguis del Chopo, cuyo comité instituyó Marzo mes de la mujer. Pronto serán anunciadas actividades al respecto, con Radio Chopo como anfitrión. Cerquita de allí, mañana domingo en la Uta –Insurgentes Norte, 134, Metrobús Chopo– estarán bluseando Follaje, Blues Boys, Isidoro Negrete, Himber Ocampo y Tenconten, completan el cartel, Mara, Hugo Tamayo, Hongo y Ex-preso entre otras bandas. Por otra parte, habrá una tocada el jueves 10 de marzo en el Alicia para apoyar a Sergio Mancera; en Una razón para juntarnos, Cóndor Fest, se presentarán Three Souls in my Mind, Blues Boys, Papaíto Rock Band, Heavy Nopal, Paco Tex y Los Sombreros, León Vago, Vía del Tren y Ritual Viviente; el audio y back line corre por cuenta de Cikatrizes a la música. 100 pesos el acceso. Multiforo Alicia, Cuauhtémoc 91-A colonia Roma. Y Real de Catorce agotó las entradas para su concierto Voces de Blues, rumbo al 40 aniversario a realizarse el sábado 26 de este mes en el Foro del Tejedor; por tal motivo se abrió la taquilla para un concierto extra que será a las 16:30 horas el mismo día, allí mismo. También se podrá presenciar vía streaming. Informes: forodeltejedor.com