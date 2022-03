Al declarar ante el tribunal el primer día de audiencias el 21 de febrero, el religioso negó las acusaciones y aseguró haber tenido una buena relación y sana con todos los seminaristas . Dijo que detrás de la denuncia hay otra connotación y que tres sacerdotes le habían dicho que la denuncia se trataba de una venganza , añade el comunicado.

Ante el tribunal, los seminaristas ratificaron su denuncia, señalando que el sacerdote les formulaba propuestas amorosas y requería insistentemente masajes , además de exploración de sus vidas privadas , y apoyaturas de atrás , resumió la fiscal en el alegato.

La defensa de Zanchetta apelará la sentencia. No la compartimos porque no sólo consideramos que no hay pruebas sino que los hechos no sucedieron. Evidentemente se va a apelar porque no estamos de acuerdo con el resultado , dijo a la prensa su vocero y defensor canónico Javier Belda Iniesta.

En 2017 Zanchetta renunció repentinamente a la dirección pastoral y meses más tarde fue nombrado asesor para la gestión inmobiliaria en el Vaticano.