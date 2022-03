Juan Ibarra

Ambientada en los primeros años de este siglo, la nueva película de Disney-Pixar cuenta la historia de Meilin Lee, una chica de 13 años que vive en Toronto, Canadá, junto con su familia y amigas. En la cinta se abordan temas como la pubertad, la amistad, los cambios físicos y la relación madre e hija, entre varios otros. También es la primera producción del popular estudio dirigida completamente por una directora mujer, la chino-canadiense, Domee Shi.

De verdad quería explorar los conflictos de una joven adolescente , explicó la directora, cómo está dividida entre ser una buena hija y abrazar a su propio y desordenado yo . Shi, ganadora del Óscar en 2018 por su trabajo en el corto de Pixar, Bao, alguna vez fue cuestionada porque el protagonista, pequeño dumpling, era un niño, a lo que ella respondió casi de forma profética: “Les dije que requeriría de todo un largometraje para poder desarrollar la relación madre e hija. De hecho fue un factor determinante en mi presentación de Red. Nunca es blanco o negro. Al principio de la película, Mei genuinamente adora la relación que tiene con su mamá, pero es arrastrada en otras direcciones, como cualquiera a su edad. Es una etapa de grandes cambios”, dijo la realizadora.

El tema central, sin embargo, no es sólo cercano a la directora. En Latinoamérica, la estricta y disciplinada madre de Mei, Ming, es doblada por la actriz Itatí Cantoral, quien comparte con su personaje varios aspectos, incluida la maternidad. Yo creo que el amor también tiene que ver con esta sobreprotección , expresó la mexicana en entrevista.

Cantoral ve en Ming muchas de las inquietudes que ella vive en la actualidad con su propia hija de 13 años. Por esa razón, la actriz puede fácilmente ponerse en los zapatos de su personaje. Te das cuenta de que la mamá no es que sea mala o buena, sino que es una manera de ser, porque pretendes lo mejor para tus hijos. Y a veces ese amor, si no se trasciende, si no se escucha y si no entiendes que hay que soltar, pues sí puede llegar a ser un amor tóxico, que también existen , expuso.

Por la manera en que la relación madre-hija es desarrollada y tratada en Red, Itatí ya prevé que la película será una a la que volverá en el futuro, igual que con otros clásicos de Disney como Aladín o Intensamente. “Red va a ser de cajón porque como mamá y como mujer, no puedes estar discutiendo con tu hija”, reflexionó.