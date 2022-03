Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Sábado 5 de marzo de 2022, p. a11

Fernando Ortiz, técnico interino del América, aseguró que por ahora no piensa en el tiempo que permanecerá en el cargo, pues su prioridad es ganar el partido de hoy al Monterrey.

El límite me lo pongo yo. No puedo pensar del sábado en adelante. La directiva tendrá que tomar la decisión, soy realista y sé qué posición ocupo y dónde estoy, me enfoco solamente en Rayados. El domingo se verá para qué está Fernando Ortiz , comentó ayer en conferencia virtual.

Asimismo, reconoció que el interinato le llegó en una época difícil, no obstante, confió en que podrá ayudar a las Águilas a componer su camino en el torneo Clausura 2022.

El momento no es el adecuado, pero lo asumo con la responsabilidad que se merece por la institución tan grande que es , indicó.

Por otra parte, reveló que en su primer entrenamiento encontró “un grupo dolido, no por la situación, sino por querer salir de ella. En nuestra primera charla les mencioné en lo que debemos pensar de ahora en adelante, que es el partido inmediato, ellos entienden y saben la realidad.