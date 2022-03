El escrito también los obliga a no mostrar ningún símbolo, color o bandera nacional de Rusia o Bielorrusia públicamente o a través de las redes sociales , ni tampoco en uniformes, ropa, accesorios u otros artículos personales, así como en el coche , donde estarán prohi-bidos cualquier emblema nacional de los dos países y las palabras Rusia, Bielorrusia, ruso, bielorruso, Federación Rusa de Automovilismo o Federación Bielorrusa del Automovilismo, en cualquier idioma o formato .

No pondré ni cantaré el himno nacional de Rusia o Bielorrusia en ningún lugar de competición oficial u otra área controlada por la FIA o por el organizador , continúa el documento. No haré ningu-na declaración o comentario, tomaré ninguna acción o me comportaré de una manera que sea perjudicial para los intereses de la FIA, y no expresaré ningún apoyo (directo o indirecto) a las actividades ru-sas y/o bielorrusas con respecto a Ucrania , afirma.

El padre de Nikita Mazepin, el ruso-bielorruso Dmitry Mazepin, es amigo personal del presidente Vladimir Putin y patrocina-dor principal de Haas por mediación del consorcio mundial de potasa Uralkali, del que es el accionista mayoritario.

Por su parte, el mexicano Sergio Pérez, piloto de Red Bull, lamentó las consecuencias que deben asumir los pilotos rusos en torno al conflicto bélico, del que son ajenos, así como el hecho de que este año no podrá correr en Rusia, don-de logró uno de los 15 podios a los que ha subido en el máximo circuito, lo que sucedió en el Gran Premio de Sochi 2015.

Es difícil, es un tema muy sensible, pero creo que lo principal es que la mayoría de los rusos no están de acuerdo con lo que está pasando. Muchos deportistas, como todo el mundo, se han manifestado en contra de lo que está haciendo su líder, pero bueno, tristemente son las consecuencias , opinó Checo en una entrevista con Marca Claro, firma de su impulsor y patrocinador mexicano.

