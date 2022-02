U

na reforma migratoria que permita regularizar entre 8.5 y 12 millones de indocumentados, después de cumplir con un conjunto de requisitos, ha sido un espejismo, promesas incumplidas que los proponentes, sean demócratas o republicanos, han utilizado para convertirlos en votos en todo lo que va del siglo. Una rápida revisión permite comprobar que el ir y venir de las discusiones en el Congreso sobre una posible reforma migratoria genera enormes expectativas, pero con pocos visos de hacerse realidad.

Cuando el republicano George W. Bush, entre 2006-2007, propuso una reforma migratoria el Congreso insistió que antes se tenía que reforzar la frontera. Por tanto, se incrementaron los integrantes de la Patrulla Fronteriza, se construyeron 600 kilómetros de muro fronterizo, se instalaron 70 radares y cámaras y se otorgó a las autoridades migratorias nuevas funciones para detener migrantes. Sin embargo, nada sirvió y la posibilidad de una reforma se detuvo. Llegó Barak Obama decidido a reparar un sistema migratorio fracturado , para lo cual trabajó un grupo de ocho legisladores, cuatro demócratas y cuatro republicanos e hicieron una propuesta de reforma migratoria. Se votó y aprobó en el Senado, con 68 votos a favor y 32 en contra, el 27 de junio de 2013. Pero al pasar a la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, fue votada en contra, argumentando que las deportaciones eran insuficientes, cuando la administración de Obama fue la que más utilizó este inhumano mecanismo en la historia reciente.

Joseph Biden presentó el proyecto denominado US Citizenship Act of 2021 que ha sufrido la misma suerte, la oposición republicana simplemente no la acepta. La otra propuesta Build Back Better (Reconstuir mejor), presentó en septiembre 2021 un gigantesco proyecto de ley de gasto social que plantea incluir a unos 6.5 millones de migrantes sin autorización que residen en el país desde 2010 y puedan solicitar permisos de trabajo temporales. Se encuentra estancada en el Senado, es más, la parlamentaria Elizabeth MacDonough señaló que los elementos de reforma migratoria contenidos en el paquete deben quitarse porque violan las leyes.