Afp

Periódico La Jornada

Sábado 26 de febrero de 2022, p. 7

Cantantes, actores y otros artistas de todo el mundo, inclusive rusos, condenan al unísono la guerra librada contra Ucrania y, poniendo en riesgo sus carreras, llaman a la paz entre ambos países, contra la doctrina del Kremlin.

Miedo y dolor. No a la guerra , publicó en Instagram Ivan Urgant, sonriente conductor de programas de televisión vespertinos en Rusia.

Oxxxymiron, el rapero más popular del país, declaró en un video estar en contra de esta guerra que Rusia desencadena contra Ucrania , calificándola de una catástrofe y un crimen .

La historia conoció muchos días negros, pero hoy es aún más oscuro , tuiteó Yan Nepomniachtchi, el mejor ajedrecista de Rusia, el día de la intervención rusa.

Elena Tchernenko, corresponsal de Kommersant, diario considerado cercano al poder, organizó una petición contra la guerra, firmada por un centenar de personas.

La situación difiere considerablemente de 2014, cuando Rusia anexó la península ucrania de Crimea. En ese momento, cientos de artistas, pero no todos, aceptaron firmar una petición del ministerio de Cultura para apoyar la operación.

Esta vez el apoyo mostrado, a pesar de la presión en el ambiente, es mucho más frágil.

Las estrellas nacionales no cruzaron la línea roja, pues no mencionaron directamente el nombre del presidente ruso Vladimir Putin, que decidió esta guerra. Sin embargo, eso no impidió que el programa de Ivan Urgant fuera cancelado; la versión oficial se atribuye a cambios de plantilla relacionados con la situación actual, según el canal público Pervy Kanal a la agencia Interfax.

A la periodista Tchernenko se le retiró la acreditación en el Ministerio de Asuntos Exteriores por falta de profesionalismo , informó ella en Telegram.

Menos amenazadas, las celebridades planetarias se pusieron de parte de Ucrania por abrumadora mayoría.

Así, el actor y director estadunidense Sean Penn está en Kiev, donde rueda un documental para decir al mundo la verdad sobre la invasión de nuestro país por Rusia , indicó la presidencia ucrania, que alaba el valor del histrión.

Apoyo a Ucrania , tuiteó a su vez el actor Ashton Kutcher, cuya esposa, la actriz Mila Kunis, nació en ese país.