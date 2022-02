Fue una experiencia muy liberadora y positiva , dijo a Dick Cavett en una entrevista televisiva en 1970. Por primera vez en mi vida me arriesgué, no me puse rígida ni me preocupé por nada .

Su interés inicial fue el canto de jazz, y a los 18 años firmó un contrato con Verve Records. Se dedicó a la actuación y en 1972 lanzó el álbum Roll With the Feeling. La música fue su carrera secundaria y a veces cantó en papeles actorales. Su último disco fue Sally, de 2007.

Kellerman tomó una clase de actuación en Los Angeles City College y apareció en una producción teatral de Look Back in Anger con su compañero de clase Jack Nicholson y otras varias futuras estrellas.

Trabajó principalmente en televisión al principio de su carrera, con un papel protagónico en Cheyenne de 1962 y apariciones especiales en La dimensión desconocida, La hora de Alfred Hitchcock y Bonanza.

Su aparición en el piloto original de Star Trek como la doctora Elizabeth Dehner le mereció un estatus de culto entre los fanáticos.

En los años posteriores a Mash, trabajó principalmente en cine, en películas que incluyen Last of the Red Hot Lovers El último donjuán de 1972 y Rafferty and the Gold Dust Twins de 1975, ambas con Alan Arkin; Slither (Los cobardes viven bien) de 1973, con James Caan; (Un pequeño romance") de 1979, con Laurence Olivier, y Foxes (Chicas último modelo) de 1980, con Jodie Foster.

Trabajó hasta sus últimos años, con varias actuaciones televisivas aclamadas.

Protagonizó la serie de comedia Decker con Tim Heidecker e interpretó a la madre del comediante Mark Maron en su serie Maron.

Sally Kellerman era una persona radiante, hermosa, divertida y genial con quien trabajar , dijo Maron en Twitter el jueves. Mi verdadera mamá estaba muy halagada y un poco celosa. Estoy triste de que se haya ido .

En 2014, fue nominada a un premio Emmy por su papel recurrente en The Young and the Restless.

Kellerman estuvo casada con el productor de televisión Rick Edelstein de 1970 a 1972 y con el productor de cine Jonathan D. Krane de 1980 hasta la muerte de él, en 2016.