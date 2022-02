Con un estilo narrativo distante y frío, impulsado por la música sintetizada de Robert Levon Been, que mantiene al espectador en una especie de trance, Schrader conduce la historia con su determinismo característico. Tarde o temprano, William va a enfrentar su destino y la violencia resultante va a purgar sus demonios. (Por cierto, sólo escucharemos los efectos de dicha violencia. No necesitamos verla).

Un personaje importante en la ecuación es La Linda (la comediante Tiffany Haddish), una reclutadora de talentos del póker para competir en torneos a cambio de una subvención. Hay un romance apenas declarado entre ella y William, pero la mujer –como en Pickpocket, como en Gigolo americano– cerrará el ciclo de redención en la última toma de la película.

Al mismo tiempo, El contador de cartas es una mirada implacable a la realidad estadunidense como serie monótona de paisajes repetidos de casinos y moteles pinches. Curiosamente, el protagonista tiene la manía de envolver todos los muebles de sus habitaciones con lona, como para hacerlos más anónimos. Esos detalles, sumados a la caracterización de los personajes incidentales, confirman que Schrader sigue siendo uno de los cronistas fundamentales del desencanto americano.

El contador de cartas

(The Card Counter)

D y G: Paul Schrader/ F. en C: Alexander Dynan/ M: Robert Levon Been, Giancarlo Vulcano/ Ed: Benjamín Rodríguez Jr./ Con: Oscar Isaac, Tiffany Haddish, Tye Sheridan, Willem Dafoe, Alexander Babara/ P: Focus Features, LB Entertainment, Astrakan Film AB, Bona Film Group, Convergent Media, Enriched Media Group, HanWay Films, One Two Twenty Entertainment, Redline Entertainment. Estados Unidos, 2021.

