Sábado 26 de febrero de 2022

Este domingo 27 de febrero se cumplen 50 años del Shangai communiqué en celebración de los acuerdos que firmaron Mao Tse-Tung y Richard Nixon al término de la visita de siete días del presidente de Estados Unidos a la República Popular China. Se cumplen también 35 años del estreno de la ópera Nixon en China, del compositor estadunidense John Adams, quien a su vez celebra su cumpleaños 75 con el anuncio de una nueva ópera: Antony and Cleopatra, a partir de Shakespeare con ayuda de Virgilio y Plutarco.

Por cinco dólares, quien quiera puede disfrutar la ópera completa en la página web de The Metropolitan Opera, en la puesta en escena original, de Peter Sellars, autor de la idea y de la concepción escénica.

Nixon en China se estrenó en 1987 en la Houston Grand Opera, un año después el estreno europeo sucedió en Edimburgo, con la dirección escénica de Peter Sellars. A las funciones en la English National Opera siguieron la del New York Met en 2011 y el año pasado en el Theatre Royal, de Glasgow.

La idea nació en Peter Sellars al terminar de leer las Memorias de Henry Kissinger, pero no convenció al compositor John Adams. Tardó un año el músico en percatarse que no se trataba de una ópera política sino una historia de seres humanos. Confiaron el libreto a la poeta Alice Goodman, quien realizó una obra maestra que algunos críticos acuciosos consideraron le quedó grande al compositor, quien, alegan los inconformes, se dedicó a seguir la sombra de Alice Goodman.

Lo cierto es que se trata de una ópera muy amena, disfrutable, divertida y plena de encanto. Debe mucho a Philip Glass y a Richard Wagner. Hay pasajes enteros donde se notan esas bonitas costuras.

Fue la primera ópera de John Adams, curiosamente homónimo del primer vicepresidente de Estados Unidos y su segundo presidente en la historia.

Es su costumbre, la del músico, tratar temas sociales en sus óperas: The Death of Klinghoffer, de 1991, rememora el secuestro del transa-tlántico Achille Lauro por el Frente de Liberación de Palestina; Doctor Atomic, de 2005, con libreto de Peter Sellars, trata de las pruebas para la primera bomba atómica (el test Trinity); On the Transfiguration of Souls, de 2002, recoge las voces de los desaparecidos en las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001.