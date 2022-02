Ricardo Rubio, del PAN, admitió que fue uno de los candidatos sancionados por el tema de propaganda y coincidió en que el problema en la legislación vigente se genera al no quedar claro qué autoridad es la que suscribe el convenio.

El presidente de la comisión, Temístocles Villanueva, de Morena, explicó que la modificación a la norma no implica que los candidatos, partidos o coaliciones no deban cumplir las otras disposiciones de la norma al colgar propaganda en mobiliario urbano, bastidores y mamparas, como son las de no dañarlo, impedir la visibilidad de conductores de vehículos o la circulación de peatones, además de poner en riesgo la integridad de las personas.