Incluso, destacó que se detectó que se otorgaron los centros sin ningún sustento en Patrimonio Inmobiliario, por lo que se iniciaron no sólo procedimientos administrativos, sino también penales.

Por ello, explicó, la subsecretaria de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, Dunia Ludlow Deloya, hablará con algunos de los líderes y los propios comerciantes para saber si van a regresar a las plazas o no.

Se está con todos los mecanismos jurídicos para recuperar las plazas que no están ocupando (los ambulantes), porque lo que no puede ser es que se les otorgaron prácticamente sin ningún costo y ahora están obteniendo ganancias sin ser utilizadas para el comercio informal , señaló.

En tanto, comerciantes en pequeño pidieron a las autoridades capitalinas apoyar al comercio ambulante, al que se le entregaron predios para que instalaran locales en el centro de la ciudad, a fin de que puedan hacer funcionar las plazas y no tengan que salir a invadir la vía pública .

Gerardo Cleto López Becerra, presidente del Consejo para el Desarrollo del Pequeño Comercio y la Empresa Familiar, externó: Todos tenemos necesidad de un trabajo y un ingreso, pero si se trata de resolverlo dando las plazas mal administradas o la calle porque es donde pasa la gente y hay venta, nosotros como comerciantes establecidos reclamaríamos exactamente lo mismo .

Recordó que durante la crisis sanitaria no nos dejaron vender; entonces, no podíamos abrir ni sacar nuestra mercancía; tenemos que volver a la normatividad al punto de que la calle no es una plaza de comercio, sino para la movilidad de la ciudadanía .