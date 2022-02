Alonso Urrutia y Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Viernes 25 de febrero de 2022, p. 27

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó medidas cautelares dirigidas a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por transgredir la restricción constitucional y difundir propaganda gubernamental en periodo de veda de la consulta sobre la revocación de mandato en las redes sociales; a lo que la titular del Ejecutivo local respondió que en el organismo están más preocupados por mis tuits que en promover la democracia participativa .

Ayer, la Comisión de Quejas y Denuncias del instituto le ordenó retirar, en tres horas, la propaganda ilegal de todas las plataformas y, bajo tutela preventiva, la exhortó a no reincidir en difundir mensajes prohibidos en esta etapa.

El tuit censurado a Sheinbaum Pardo, a solicitud del Partido de la Revolución Democrática, se refiere a obras hidráulicas en Iztapalapa; mientras se desechó otro que dice: Los invito a participar en eso que me prohibieron hablar , al señalar que aun cuando el contexto hace evidente la referencia, jurídicamente no se puede inferir.

La comisión detalló que en días pasados también se instruyó a la jefa de Gobierno y a los gobernadores de Morena a retirar de sus redes sociales un desplegado en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual también se consideró que violentaba la veda electoral.

Consejeros actúan contra ejercicio democrático

Al respecto, la mandataria capitalina adelantó que impugnará las sanciones impuestas por el INE, al señalar que van tres mensajes publicados en Twitter que le ordenan bajar en lo que va de la veda por la consulta de revocación de mandato.

Acusó que hay consejeros que están actuando contra dicho ejercicio de democracia participativa, cuando su responsabilidad constitucional es promover la participación ciudadana, (de lo cual) yo no he visto, realmente, anuncios en ese sentido.

Subrayó que uno de los tuits que causaron controversia fue el que publicó el 18 de febrero, en el que invita a “participar en eso que me prohibieron hablar… Se sintieron muy agraviados; entonces, ahora vamos a decir que los invito a participar en aquello de lo que no me dejan hablar y me obligan a bajar tuits”.

Sheinbaum Pardo criticó que nos obligan a que callemos, pero ellos no cumplen su función constitucional. Claro que vamos a cumplir con el mandato que nos dan, pero vamos a seguir hablando de lo que no nos dejan hablar , subrayó.

En otro tema, la mandataria consideró que poner la paz por encima de todo y el respeto a la autodeterminación de los pueblos es la postura que debe mantener México ante el conflicto entre Rusia y Ucrania.