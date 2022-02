U

no de mis contactos en redes me pide que haga algo de memoria y recuerde mis días en El Ciervo Herido, hojita quincenal que más o menos duró dos años, y de la que puede decirse que con la periodicidad siempre cumplió (una o dos veces al retrasarse se imprimió en número doble y con el doble y al menos en una ocasión el cuádruple del contenido normal). La hoja volante, que llegó a repartirse en camiones, a dejarse debajo de las puertas, a distribuirse en huelgas y tocadas, es una de las alegrías –discreta, cierto– que me ha proporcionado la vida.

Se mantenía por sí sola (solicitábamos, obvio: no siempre, cooperación voluntaria, vendimos alguna suscripción) y nos dio el gusto de podernos comprar con dinero excedente una maquinita portátil de escribir (de uso general) y en nuestro primer aniversario mandamos a hacer dijes de plata con el logo de Sebastián: los estilizados cuernos, en círculo, de un venado –uno para cada uno de los participantes en el taller literario que publicaba El Ciervo...