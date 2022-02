Europa Press

Periódico La Jornada

Miércoles 23 de febrero de 2022, p. 8

Madrid. El cantante Joan Manuel Serrat recibió ayer la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, la distinción de mayor rango para personas físicas que no sean jefes de Estado o de altas instituciones. Lo único que he hecho en mi vida ha sido hacer lo que he querido, como lo he querido y de la forma en que me ha parecido, acertada o equivocadamente, que debía hacerlo , afirmó.

En el emotivo acto para imponerle la condecoración, que tuvo lugar este martes en el complejo de La Moncloa y fue presidido por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, Serrat estuvo acompañado por un reducido y selecto grupo de compañeros de profesión y de vida como el periodista Iñaki Gabilondo y los artistas Miguel Ríos, Víctor Manuel y Ana Belén, a quienes dijo sentirse emocionado, pero muy feliz al mismo tiempo por este reconocimiento a más de medio siglo de carrera.

Reconfortado

El compositor explicó que tras conocer que fue reconocido con esta distinción recurrió a Internet para buscar la lista de los galardonados con la Gran Cruz. Lo busqué a partir de un cierto año, me entienden. A partir de unos años para arriba ya no se me ocurrió buscar nada porque sé que no encontraría nada agradable , señaló desatando las risas entres los asistentes.

Serrat confesó que halló a amigos suyos como Álvaro Mutis, Fernando Fernán Gómez, Concha Velasco y José Luis Cuerda, a quién en el club de amigos de Azcona echan mucho de menos . Agregó: “Me sentí reconfortado y dije: ‘Buena gente llevo a mi lado. Trataremos de ser un poco como ellos’’.

El artista se refirió de manera especial a Rozalén, quien interpretó un tema de Serrat en este homenaje después de haber pasado una semana terrible por el fallecimiento de su padre. Una gratitud muy, muy especial , le dijo.

Estoy aquí, recibiendo muy emocionado esta distinción con mis hijos, para que más allá del ser humano que han visto en calzoncillos tantos años en su vida y en situaciones tan desconcertantes, sepan que hay una persona que ha trabajado y ha hecho otras cosas , bromeó.