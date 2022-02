Jesús Flores Olague, incansable viajero, fue también amigo de este espacio, donde lo mismo compartía sus impresiones del alarmante amexicanamiento del público de Las Ventas, en Madrid, que serenas y profundas reflexiones acerca de cómo se nos escurre entre los dedos tanto la memoria histórica, como el alelado presente de un país que sigue apostando por la diversión, a prudente distancia de la toma de conciencia de su devenir.

“La afición mexicana –compartió en una ocasión– está no sólo desunida y acrítica con respecto al objeto de su admiración, sino además acomplejada por su taurinismo, que supuestamente la aleja de la modernidad o de lo que nos han dicho que debemos entender por ella... Por la misma razón no pocos intelectuales de fama carecen de ojos para ver la realidad mexicana como partícipes y no logran sacudirse un añejo coloniaje cultural que pretenden revestir de modernidad, de protección a los animales y de humanismo. No se dan cuenta de que le hacen el juego a una ultraderecha a la que no le interesa ninguna expresión propia que nos diferencie… Si en la afición no hay sustento cultural, no sólo información de trámite, nomás no se puede defender la tradición taurina de México.” Gracias, poeta, por tus perspicaces ojos de niño.