Ap y Afp

Periódico La Jornada

Domingo 20 de febrero de 2022, p. 20

Managua. Las autoridades judiciales de Nicaragua determinaron conceder el arresto domiciliario por problemas de salud a tres políticos opositores al gobierno del presidente Daniel Ortega, presos en la cárcel El Chipote desde mediados de 2021, se informó en Managua.

El Ministerio Público indicó que solicitó a las autoridades judiciales el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva a detención domiciliaria con custodia policial para el ex canciller Francisco Aguirre Sacasa, de 77 años, el ex vicecanciller José Pallais (68) y el ex embajador Arturo Cruz Sequeira (68 años de edad).

La entidad señaló que la decisión se tomó al tener conocimiento del estado de salud de los tres detenidos y por razones humanitarias , y que la autoridad judicial ya autorizó su traslado.

Aguirre Sacasa, Pallais y Cruz han sido acusados por conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional , un delito imputado a la mayoría de los opositores sometidos a juicios y condenados desde el pasado primero de febrero.

La medida se produce una semana después de la muerte del ex guerrillero Hugo Torres, uno de los 46 opositores encarcelados por el gobierno de Daniel Ortega entre mayo y noviembre, y parte de los más de 170 presos políticos encarcelados desde 2018, de acuerdo con la oposición.

Cruz Sequeira, catedrático y ex embajador sandinista en Washington (2007-2009), fue uno de los siete aspirantes a la presidencia encarcelados en 2021 tras anunciar sus intenciones de participar en los comicios del 7 de noviembre, en los que Ortega se religió para un cuarto mandato consecutivo.

El fallecimiento de Torres, de 73, años tras permanecer encarcelado ocho meses, produjo críticas de gobiernos y organismos internacionales, incluyendo la de 27 países miembros de la Organización de Estados Americanos, que el viernes demandó la liberación de todos los opositores presos.