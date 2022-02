Sergio Raúl López

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Domingo 20 de febrero de 2022, p. 9

Hasta hace pocos meses, en Jalisco, el aborto era ilegal. Una mujer podía incluso pasar 10 años en la cárcel por practicarse una cirugía incluso luego de una violación, lo que le parecía absurdo al cineasta y abogado tapatío Manuel Villaseñor, quien decidió elaborar una historia para denunciar dicha situación, el filme totalmente independiente y sin fondos públicos Inevitable (México, 2022), luego de que una amiga cercana le confió que durante la adolescencia un tío la había violado en su propia casa.

Se me hizo una cosa horrible que me pegó durísimo, pero que también me puso a escribir y con ayuda de Frank Rodríguez y sus alumnos, me asesoré con 32 jovencitas para darle credibilidad a la obra. Algunos adultos que ven la película me reclaman por qué la niña no cerró la puerta luego de la primera violación, pero 30 de las consultadas no la hubieran cerrado por miedo a la mamá, a represalias o a que el tío les pegara. Y los adultos no entendemos eso. Entonces, de ahí comienza la violencia , explica el escritor, productor y director.

Así, fue elaborando la historia de una niña que, ante la desatención de su madre divorciada, decide involucrarse en un asalto a una joyería para así reunir el dinero necesario e intervenirse en un lugar clandestino. Dicho relato inicial, que le servía para unos 45 minutos en pantalla, fue complementado con una historia que reflejase a 100 por ciento a la sociedad tapatía, especialmente porque tiene la fortuna de conocer algunos lugares del inframundo de Jalisco –y de la Ciudad de México también–, en el que la víctima es obligada a transitar debido a la doble moral familiar, a la legislación punitiva y a la sordera de sus padres.

Si bien la calle es la selva humana , en la que todos confluimos, hombres y mujeres, ricos y pobres, plantea, es en el interior de la casa donde se supone que debería haber más seguridad, pero el cineasta está convencido de que la violencia que sufrimos en el país comienza justo en el hogar y que eso se debe detener , sobre todo en sociedades tan hipócritas como la mexicana pero, especialmente, en la tapatía, donde la gente acude a los templos, rezan, pero que una vez de regreso a sus viviendas ocurren cosas como las que se retratan en Inevitable.

El guion se construyó detalladamente para que tuviera ese impacto, pero que también funcionara ante el gran público, por lo que le incluyeron otras líneas argumentales pensando en lograr una película para el gran público, con lo que afortunadamente pudo sacar de su pecho la frustración que le provocó el comentario de su amiga.