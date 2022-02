–Es cierto, he perdido la fe, tengo poca esperanza, pero me queda la caridad... Decía San Pablo, que el amor a la gente es lo más importante y se me ha dado mucho. Tengo una vocación de servicio, y eso me gusta; está basada en mi formación religiosa más que en mi formación sicoanalítica.

Me crié en la religión católica, en una forma muy intensa. Lo que más hacía mi mamá era llevarme a la iglesia. En Semana Santa rezaba todo el viacrucis, las 14 estaciones de rodillas; no sabes cuanto recé durante 10 años. Sólo salía a una clase de piano con un maestro muy eminente, mi tío José Rubio Milán. Tuve una formación muy severa, pero, por otro lado, me parece que la disciplina, el orden, la preocupación por los demás me dejaron cosas buenas, por ejemplo, el concepto de la caridad cristiana que me marcó mucho.

“En Mérida me daban clase en mi casa, entonces no se usaba el kínder. Hice primero y segundo, y cuando iba a entrar a cuarto año nos vinimos a México. Tenía yo 10 años.

“Viví sólo un año en Guanajuato. Luis Villoro se vino antes porque entró como maestro a la Universidad Nacional Autónoma de México, y aquí nos volvimos a ver; después nos hicimos matrimonio. Nos casamos por lo civil e hicimos una ceremonia religiosa en Cuernavaca, para que no viniera mucha gente: ‘¡Que no vengan todas mis tías de San Luis Potosí!’, decía Luis. Viajamos a Cuernavaca y sólo asistieron a la boda 75 personas; eran pocos y estaba muy bien.”

–¿Estabas muy enamorada?

–Mis papás y yo estábamos muy contentos con Luis. Él tenía unas virtudes que para mí eran las de el hombre de mi vida : la moral, la honestidad, el sentimiento de libertad, de justicia social, de generosidad que salía de toda su persona, todas sus palabras, todas sus aspiraciones. Eso me ligó mucho a él, aunque fuera sumamente distante en sus emociones, un hombre muy cortés, muy recto, muy cumplido, pero frío, frío, frío. De recién casados, me dijo dándome una serie de palmaditas en el hombro: Es mejor que las jovencitas como tú no hablen y escuchen para que aprendan , y lo obedecí cinco años.

“Pasamos 10 años juntos en los que me dediqué a mis dos hijos, Juan y Carmen, y esa dedicación nos ayudó, porque salieron bien. Yo había estudiado la carrera de letras, tengo maestría en letras españolas. Me recibí con una tesis sobre Azorín. Después me metí a sicología y salí con doctorado, y luego entré a la formación en sicoanálisis, y eso me ayudó en la vida, porque Luis, como marido, era un hombre muy cumplido, pero distante. También como padre fue muy distante. Creo que se volvió mejor padre a partir del divorcio, cuando sintió el compromiso de tratar y atender a sus hijos. Nunca nos peleamos; fue una ruptura muy civilizada. Yo le dije que siguiera viniendo a comer tres veces a la semana para que los niños se dieran cuenta de que todavía éramos una familia. En esos años fundé la Sociedad de Sicoanálisis y Sicoterapia en la Ciudad de México.

“Soy buena sicóloga, tengo la formación del sicoanálisis, pero no me gusta pertenecer a capilla alguna. No me gusta el movimiento sicoanalítico, me gusta el sicoanálisis; me encanta, respeto y quiero la figura de Freud. Tengo el entrenamiento, pero lo hago también a mi modo.