El secretario del Ayuntamiento expuso que la contraloría municipal aún investiga el cobro de las reciprocidades para determinar su legalidad. “Este es un tema que viene desde 2012 –durante la administración de la alcaldesa priísta Bárbara Botello Santibáñez–, y no sé si el término correcto sea moche, porque el empleado no se quedaba con el beneficio o la comisión; el bien se quedaba para la administración”, comentó Jiménez Lona.

En diciembre pasado, la contraloría leonesa presentó la denuncia penal 131271/2021 por el hurto de la suma mencionada, que resguardaba el ex director de personal de la demarcación, Víctor Chombo López (2019-2021), quien además es investigado por otorgar a sus colaboradores compensaciones ilegales por 1.2 millones de pesos.

Bárbara Botello se deslinda

“Que no quieran salpicar su mugrero. En mi gobierno no cobramos moches”, declaró la ex presidenta municipal Botello Santibáñez (2012-2015). Afirmó que en su administración la dirección de desarrollo institucional firmó acuerdos con empresas para que aplicaran descuentos a empleados municipales, pero nunca se pidieron porcentajes, como lo habría hecho el edil panista Héctor López Santillana (2015-2021).

Agregó que el Partido Acción Nacional promovió 53 auditorías a su administración y se presentaron 19 denuncias penales en su contra. Bárbara Botello sostuvo que si hubiera hecho cobros ilegales la habrían acusado.

José Cruz Hernández Moreno, director de desarrollo institucional de Botello Santibáñez, confirmó que acordó con 16 empresas que vendieran productos y servicios a burócratas y que el gobierno hiciera los cobros vía nómina, procedimiento aplicado en León desde el año 2000. En la auditoría integral (hecha al gobierno de Bárbara Botello) se revisó convenio por convenio; si hubiera algo irregular habría salido y no se hizo ninguna observación , planteó.

Los directores municipales de desarrollo institucional en los trienios 2015-2018 y 2018-2021, Enrique Sosa Campos y Alberto Martínez Aguayo, respectivamente, firmaron resoluciones en las que se pidió de uno a 10 por ciento de comisiones en efectivo y en especie a ópticas, funerarias, cajas populares, aseguradoras y tiendas departamentales.

Por ello, diputados de Morena y del Partido Verde Ecologista de México solicitaron el martes al Congreso una auditoría al segundo trienio de López Santillana.