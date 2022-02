Once días de pérdidas

La organización ecologista Desarrollo y Medio Ambiente puso en duda la versión de Pemex de que la arribazón de grumos de hidrocarburos en las playas de la Isla del Carmen provenga de chapopoteras naturales; exigió que la empresa realice estudios sobre los daños provocados e indemnice a los ciudadanos perjudicados.

Jahiro Herrera Dorantes, secretario de la biodiversidad de esa agrupación, informó que en recorridos por los 11 kilómetros donde se han observado las manchas constataron afectaciones diversas a la flora, en tanto que pescadores ribereños confirmaron que sus equipos ya sufrieron averías y nadie se ha hecho responsable.

Recordó que la excusa de las chapopoteras naturales ha sido utilizada por Pemex desde hace muchos años para no reconocer los daños que ocasiona y para que no le exijan indemnizaciones; sin embargo, también son comunes fugas y derrames de hidrocarburos en las plataformas marinas frente a la Isla del Carmen, los cuales ocultan a fin de no ser sancionados ni ser obligados a remediar los perjuicios.