Ap

Periódico La Jornada

Jueves 17 de febrero de 2022, p. a12

Barcelona. La última vez que al Barcelona le tocó jugar en la segunda categoría de las copas europeas, Xavi Hernández fue uno de los jugadores en el campo. Eso fue hace casi dos décadas.

Los azulgranas comparecerán hoy en la Liga de Europa al recibir al Nápoles, donde milita el mexicano Hirving Chucky Lozano, en el duelo de ida de una de las ocho repescas para avanzar a los octavos de final.

Se trata de la primera vez desde 2003-04 que el Barça no concursa en la fase de eliminación de la Liga de Campeones de Europa, torneo que ha conquistado cinco veces.

“Da rabia no estar en la Champions y coraje no escuchar el himno, pero no hemos competido ni hemos hecho el trabajo”, dijo ayer Xavi, ahora técnico de los catalanes.

El Barcelona no sobrevivió la fase de grupos en una temporada marcada por los coletazos de una crisis financiera que provocó la salida de Lionel Messi. La última vez que se perdieron la Liga de campeones de Europa, los azulgranas fueron eliminados por el Celtic de Glasgow en los octavos de final, de la entonces Copa UEFA en 2004.