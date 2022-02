De esa manera comenzó Niña sola, el primer largometraje de Ávila. Narrar una historia tan delicada fue para el realizador una labor de intermediario. Lo que creo que necesitan es que su voz se escuche, entonces mi interés era hacer un largometraje no como un arma justiciera, sino como lo que es: una película. ¿Para qué vemos cintas? Yo los veo para sentir, para conectarme con el mundo que me rodea , detalló el documentalista.

En septiembre de 2016, cinco mujeres fueron asesinadas impunemente en Tijuana. Javier Ávila, un cineasta originario de dicha ciudad, se enteró de los crímenes y quiso saber más, para tratar de entender cómo es que esto estaba pasando... Y realmente no había información , contó en entrevista.

Procurando respetar el duelo de la familia de Cintia, Javier Ávila decidió hacer de los testimonios la columna vertebral de su documental. Quería que las voces de ella resonaran en nuestra conciencia, y lo que este tipo de imágenes, sobre todo los espacios más íntimos mostraran, creo que eso habla más de lo que nosotros podemos expresar con palabras , señaló.

El documentalista quería que Niña sola pudiera servir de algo, que la película fuera un reflejo de los personajes, no de mi visión de éstos . Javier considera que las películas pueden ser más que una forma de entretenimiento. Creo que el cine sí es una herramienta de transformación social, y esa esperanza es lo que me hace seguir , explicó.

Su segundo largometraje también será un documental con una temática social, esta vez centrándose en la vida de las personas en situación de calle. Lo que me interesa es enfocarme en historias, o en situaciones que no queremos ver porque nos reflejamos y a nadie le gusta ver lo horribles que somos. Pero me parece necesario criticarnos , sostuvo.

Niña sola ya está disponible en salas de cine. Los detalles de su exhibición se pueden consultar en la página de Facebook del documental y en las redes sociales de la productora Piano.