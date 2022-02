Segunda esposa de Miles Davis, la cantante negra fue un pilar en la escena musical de la década de los 60 en Nueva York y grabó casi toda su música entre 1964 y 1975, con temas que incluyen éxitos como Get Ready for Betty. Logró seguidores de culto por su lirismo sexualmente sincero, arte que marcó la pauta para leyendas como Prince y Madonna. Su música no tuvo gran éxito comercial, pero ha inspirado a creadores durante décadas.