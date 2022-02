U

n fenómeno característico de nuestra época es la apertura de mente de los habitantes de cada país para llevar su mirada más allá de sus propias fronteras, auxiliados por los sistemas de comunicación derivados de Internet. Hay quienes se inquietan, tal vez con razón, de los efectos de la mundialización y los intercambios internacionales, pero, sin duda, es interesante constatar la riqueza que puede aportar un diálogo, si no exhaustivo, más profundo entre personas de buena fe.

Pude vivir un ejemplo de diálogo enriquecedor durante la entrevista que amablemente me solicitó Luis Armando Suárez Argüello para el programa cultural Entre Tejas Editorial, de la televisión de Chiapas. La sorpresa fue grata, pues si ya antes había tenido intercambios, gracias a las nuevas formas de comunicación digital para otras emisoras de televisión, las entrevistas eran encuadradas por un tema preciso y, en general, de orden político tales como las elecciones francesas, movimientos sociales de importancia como los chalecos amarillos , cuando no se trataba de hablar de los intercambios culturales entre México y Francia en torno a las grandes exposiciones de pintores consagrados. Suárez Argüello, a la vez con ligereza y seriedad, me llevó a reflexionar sobre la perspectiva que da la distancia al preguntarme qué me hacía elegir un tema y no otro cuando escribo. En tanto extranjera en Francia, donde resido y, por los años pasados fuera de México, he ido accediendo a una doble forma de observar, que me da la lejanía, donde el tiempo se desenrolla en espirales cada vez más amplias, en cuyo remolino de horas y olas aparecen, en su cúspide, cercanas y lejanas, fugaces y fijas, las figuras y escenas terminadas, con el espesor de la realidad y la transparencia de fantasmas venidos del pasado. Esa mirada que, al sacudir el tumulto de detalles cotidianos, da la clarividencia de una observación exterior.

Luis Armando Suárez hizo una presentación a los telespectadores de mí tan completa, como escritora y periodista, que me recordó muchas cosas olvidadas, enumerando novelas, ensayos, mencionando los distintos periódicos y revistas donde he colaborado, fue una charla amigable, sin cortapisas, abierta, como si nos conociéramos desde años atrás, cuando era la primera vez que platicábamos. Así, de una pregunta a otra, surgieron anécdotas y retratos de Juan Rulfo, de Salvador Elizondo, de Juan Soriano, de José Luis Cuevas, de Elena Garro. Anécdotas personales, vívidas, pueden dar una nueva luz para acercarse a estos personajes. Retratos a grandes trazos de seres a quienes quise, con quienes compartí días y años la vida diaria.