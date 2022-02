Afp, Ap y Reuters

Periódico La Jornada

Miércoles 9 de febrero de 2022, p. 24

Roma. El papa emérito Benedicto XVI pidió perdón ayer por cualquier grave falta en su gestión de casos de abusos sexuales contra menores cometidos por el clero, pero negó haber encubierto a sacerdotes, después de que un reporte independiente lo acusó de inacción en al menos cuatro casos, cuando era arzobispo de Munich, Alemania.

En su primera respuesta al informe difundida por el Vaticano, apuntó: he tenido grandes responsabilidades en la Iglesia católica. Tanto más grande es mi dolor por los abusos y los errores que se produjeron en esos diferentes lugares durante el tiempo de mi mandato .

Agregó: sólo puedo expresar a todas las víctimas de abusos sexuales mi profunda vergüenza, mi gran dolor y mi sincera petición de perdón .

Subrayó que en todos sus encuentros con víctimas he percibido en sus ojos las consecuencias de una grandísima culpa y he aprendido a entender que nosotros mismos caemos dentro de esta grandísima culpa cuando la descuidamos o cuando no la afrontamos con la necesaria decisión y responsabilidad, como sucede demasiadas veces .

El ex cardenal Joseph Ratzinger, de 94 años, respondía a un reporte publicado el 20 de enero por la firma de abogados Westpfahl Spilker Wastl encargada por la Iglesia alemana para estudiar cómo se gestionaron los casos de abusos sexuales en la arquidiócesis de Munich entre 1945 y 2019.