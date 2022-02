El productor y documentalista Charles de Lauzirika, quien trabajó con Trumbull en Blade Runner: The Final Cut, escribió que no sólo estaba innovando imágenes magníficas, sino que también perseguía las grandes ideas detrás de cualquier historia que estaba contando .

A lo largo de su carrera impulsó técnicas cinematográficas como la fotografía de escaneo de hendidura. También desarrolló el proceso de filmación Showscan, en el que una película de 70 mm se proyecta a 60 fotogramas por segundo para crear una sensación de realismo realzado.

Después de hacerse un nombre en 2001, trabajó en la adaptación de Robert Wise de The Andromeda Strain, Close Encounters of the Third Kind de Steven Spielberg, Star Trek: The Motion Picture de Wise y Cazarecompensas.

Hizo su debut como director con Silent Running, una película de ciencia ficción distópica protagonizada por Bruce Dern en la que la vida vegetal se está extinguiendo en la Tierra. Roger Ebert, en su reseña, escribió que Trumbull “es uno de los mejores hombres de efectos especiales de ciencia ficción. Silent Running, que tiene efectos de espacio profundo iguales a los de 2001, también lo presenta como un director inteligente, si no sensacional”.