Víctor Hugo Varela Loyola

La Jornada de Oriente

Periódico La Jornada

Miércoles 9 de febrero de 2022, p. 4

Tlaxcala, Tlax., El titular de la Secretaría de Cultura local, Antonio Martínez Velázquez, informó que la concesión a una empresa para instalar y operar un restaurante-bar en el Museo de Arte de Tlaxcala (MAT) fue otorgada por el gobierno del estado, que tiene el inmueble bajo su administración.

Con ello, el funcionario deslindó a la dependencia que encabeza de ese centro de esparcimiento que fue inaugurado el pasado viernes, ya que la Secretaría de Cultura de Tlaxcala sólo tiene bajo su custodia las obras que se encuentran en el museo, las cuales, aseguró, no corren ningún riesgo por el funcionamiento del bar, mismo que, a su decir, tampoco vulnera el derecho de acceso a la cultura de los tlaxcaltecas .

La apertura de ese bar en la azotea del MAT generó molestia y críticas, principalmente en redes sociales, entre gran cantidad de personas, quienes cuestionaron el uso comercial que se da a un espacio que promueve el arte y la cultura, así como por permitir su operación, a diferencia de otros espacios del mismo giro, cuando la incidencia de contagios de covid–19 se encuentra en su punto más alto.