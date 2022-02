Actualmente esperan su juicio en apelación –cuya fecha no está fijada–, en la prisión central de Muzenze, desde la que hablaron telefónicamente con un periodista de la Afp.

“No canto para vengar a mi familia –afirma Idengo–, sino porque continúan muriendo inocentes que no entienden de política. Con mi música quiero cambiar al país, me ayudará a construir un nuevo Congo”, asegura.

Su condena es vergonzosa. ¡La gente del gran Norte lo respalda! , se ofusca César Mutukufu Mukombozi, de 30 años, fanático de Idengo, cuando la Afp le preguntó sobre el estudio de grabación del rapero, en el barrio de Biautu.

Las paredes exteriores del pequeño local están pintadas con retratos de Patrice Lumumba, primer gobernante del Congo independiente, asesinado en 1961, y de Laurent-Désiré Kabila, presidente que corrió la misma suerte 40 años después.

La puerta está abierta. Adentro hay tres jóvenes frente a un sintetizador, preguntándose cómo componer canciones que demuestren que “la lucha por la libertad continúa. ¡Es inocente! Es una parodia , asevera Barareddy Zéro.

Lo que canta refleja la realidad. Pretenden amordazarnos , añade Francine Soki, una estudiante de 19 años.

No conocí a mi padre, muerto en las masacres , confía a su vez Muyisa, quien vivía con su madre en Butembo, donde nació. Llegó a estudiar informática en la universidad, pero abandonó la carrera.

Comencé con la música (...) la revolución, en 2020. Si mañana cambian las cosas, me dedicaré a otra (...), pero lo que ocurre aquí me empuja a hacerme oír. Bob Marley afirmaba que la música puede cambiarlo todo. No pretendo ser un héroe, sino despertar conciencias.