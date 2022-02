S

emana tragicómica vivió el futbol mexicano. Nervios a tope, conciliábulos, cruce de llamadas telefónicas, veladoras encendidas, propuestas lanzadas al vapor para el plan B y C… El desenlace fue tan sencillo como inesperado: clavado de Diego Lainez en el área, obsequio arbitral con un penal inexistente (¡thanks mister Mark Geiger!), gran acierto de Raúl Jiménez desde los once pasos, y ¡ufff! volvió el alma al cuerpo. Aquí no ha pasado nada, que siga la fiesta.

Los directivos secan el sudor de su frente, sonríen con alivio y retoman el paso. Más negocios a costillas del Tri o la maltrecha gallina de los huevos de oro, nuevos contratos comerciales con firmas japonesas ¡faltaba más!, y aunque se avanza a los tumbos en la ruta hacia Qatar, para que los patrocinadores no entren en dudas de inmediato la Liga Mx lanzó números: el torneo Apertura 2021 fue visto por 76 millones de personas y 47 por ciento radica en Estados Unidos ... Porque a pesar de todo, el negocio va.

Y por si algo faltara, el Monterrey trepó al escenario del ridículo. El equipo más caro de la Liga, con el técnico trotamundos mejor pagado de México, cuyo sueldo es superior al del seleccionador Gerardo Martino, fracasó. En el Mundialito de Abu Dabi, Javier Vasco Aguirre preparó el cordel de su propia horca, proclamó en la víspera que su equipo demostraría que estaba para las grandes gestas … Horas después los Rayados se convirtieron en la peor representación de Concacaf y de México en muchos años.

En realidad, los federativos no son tan magistrales en los negocios, al contrario. Están entrampados con el Tata Martino, al que no pueden despedir por la nimiedad de jugar feo, de hacerlos tragar camote y de no convencer a nadie. Salvo que no cumpla con la obtención del boleto a la Copa del Mundo, el técnico argentino seguirá becado, como lo ha estado durante la pandemia, acumulando horas vuelo VIP a Estados Unidos y a su natal Argentina, con escasas, molestas e inoportunas, escalas en México.

Lo mismo pasa con los regios. ¿Quién le dijo a Duilio Davino que estaba listo para llevar las riendas del Monterrey? El ex defensa debió adiestrarse en ligas menores porque está claro que en la contratación del técnico alguien lo chamaqueó. Era de esperar que a su vuelta Aguirre no sería el mismo que salió hace un par de décadas, atrás quedó la frescura y espontaneidad que caracterizaba su carismático discurso, pero con gusto se cambiaría aquello para ver hoy a un tipo experimentado y sabio. Ha quedado a deber, decepción total.