l pasado viernes, en su matutina conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de un bloque conservador: Claudio X. González y todo ese grupo, Loret, Brozo, Carmen Aristegui . Reiteró que ella no es una heroína del periodismo (usó el término paladina ): ...engañó durante mucho tiempo, mucho tiempo (...) y no, no, no, o sea, a la hora de las definiciones se fue, o así pensaba siempre pero simulaba: está a favor del bloque conservador. Todos estos reportajes calumniosos, manejados por Carmen Aristegui .

El motivo del diferendo, al que la periodista respondió en su programa radiofónico con una alocución que tituló Lamentable que el Presidente utilice su palabra, tan poderosa, para destruir reputaciones (https://bit.ly/3oucGBl), se produjo en el contexto de la presentación en su espacio mediático de trabajos (deficientes, insuficientes, a juicio de este tecleador) relacionados con los chocolates Rocío y una casa en Houston, en los que se involucró de diversa manera a hijos del Presidente de la República.

El trabajo periodístico de Aristegui ha sido, a consideración de este tecleador astillado, de relevancia y respetabilidad, aunque en el tratamiento de las dos inferencias sobre los hermanos López Beltrán no ha habido la contundencia editorial mostrada en otros temas y tiene como contexto de lectura obligada el embate contra el obradorismo de grupos políticos y empresariales atrincherados en instancias como Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

Por otra parte: el mismo viernes llegó a un riesgo de ruptura la relación de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala con el actual gobierno federal.