Mucha gente, como mis amigos e integrantes del COI, me enviaron mensajes y me era imposible responder tantos. Pero con las personas cercanas sigo en contacto estrecho. He discutido con ellos, contestado a sus llamadas, he hablado también con la WTA , agregó.

La Asociación de Tenis Femenino (WTA) ha mantenido una posición firme de exigir explicaciones a China sobre la situación de Peng tras su denuncia, misma que fue borrada de la red social Weibo, y la tenista desapareció del ojo público durante semanas, despertando temores sobre su situación, hasta que apareció en una conversación por videoconferencia con Thomas Bach el 21 de noviembre.

La jugadora salió posteriormente en videos en los que se veía que asistía a eventos deportivos, aunque no se disiparon los temores sobre su plena libertad de movimiento.