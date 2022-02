Ap

Las Vegas., La diversión en torno al futbol americano y los concursos en la antesala del Tazón de los Profesionales, que por quinta vez consecutiva se adjudicó ayer la Conferencia Americana (AFC) al derrotar 41-35 a la Nacional (NFC), no ha impedido que algunos de los principales jugadores de la NFL reflexionen sobre las inequidades raciales denunciadas por Brian Flores.

El ex entrenador de Miami presentó una demanda contra la liga, Delfines, Denver y Jets, por discriminación racial; ayer el equipo de la Florida anunció como nuevo entrenador en jefe a Mike McDaniel.

Pienso que no hace falta decir que tenemos un problema , dijo Matthew Slater, el receptor veterano y as de los equipos especiales de los Patriotas de Nueva Inglaterra.