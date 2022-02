Ap

Domingo 6 de febrero de 2022, p. 6

Steve-O abandonó la universidad en 1993 y dijo a todos que su plan era llegar a ser un doble de acción famoso con la ayuda de su cámara de video casera. Recuerda que la gente sintió lástima por él. Para ser justos, no estaba seguro de que su plan funcionaría en lo más mínimo, sólo quería acumular suficientes imágenes locas para dejar una especie de legado.

Stephen Glover, verdadero nombre de Steve-O, ha pasado la vida tratando cada acto como si fuera el último. Sus papeles en la pantalla han sido impactantes y sus travesuras fuera de la misma tristemente célebres: culminaron con una intervención de Johnny Knoxville y su familia de Jackass en 2008 y varias temporadas en rehabilitación.

Así que es una sorpresa tanto para él como para cualquiera que casi 30 años después de hacer esa proclamación salvaje no sólo esté vivo y todavía se salga con la suya , sino que esté realmente prosperando y ascendiendo en el mundo.

A los 47 años, Steve-O, el hombre que caminó sobre la cuerda floja sobre un foso de caimanes con carne cruda en su ropa interior, inhaló líneas de wasabi y se clavó un anzuelo en la mejilla ante la cámara, lleva 12 años sobrio con una exitosa carrera como comediante de stand-up, un podcast, un perro, una prometida, un libro en camino sobre las enseñanzas de la vida (A Hard Kick in the Nuts: What I Learned from a Lifetime of Terrible Decisions) y otra película de Jackass en los cines.

Estoy loco de gratitud , dijo en una llamada por Zoom desde su autobús de gira. En realidad es una casa rodante, aclara, pero divertida de clase A , envuelta con el arte desagradable de Steve-O que causa algo de revuelo entre transeúntes que intentan tomarle fotos.

Pero si algo le gusta es llamar la atención.

“Es verdad –dijo–. En esencia, soy un exhibicionista y la idea de entretener a la gente, de comunicarme de manera auténtica, es realmente de lo que se trata”.