Por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital (Caracas). No logramos controlar el poder. Ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones. El país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor , expresó el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, quien luego estuvo preso casi dos años.

La rebelión bolivariana no triunfó en 1992, pero marcó un camino contra el neoliberalismo que aglutinó a movimientos y partidos de izquierda que se unieron para demostrar que la patria de Simón Bolívar podía reafirmar su soberanía y además invitar a los demás países de nuestra América a trabajar por la integración para la dignidad.

La respuesta tuvo, tiene y seguirá teniendo, por desgracia, por mucho tiempo, nombres y apellidos que no ponemos, no vayan a sacar el látigo de su deseo.

Desde la cárcel convenció a muchos venezolanos para apoyar la causa bolivariana. A partir de 2000 el 4 de febrero se llama el Día de la Dignidad. Aunque Chávez Frías ya no está físicamente, su legado y proyecto siguen vigentes por el bien de Venezuela y de la unidad de nuestra América.

Fernando Acosta Riveros

Demada la beca Juárez para su hijo que estudia en Chiapas

Presidente Andrés Manuel López Obrador: mi hijo Eduardo Seblino López cursa la preparatoria en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, pero se le ha negado el acceso a la beca Juárez.

Duele que lo discriminen y más ahora que padezco cáncer mamario, situación que ha minado la economía de la familia, sobre todo porque en los hospitales no hay medicinas para quimioterapia.

Por eso pido su valiosa intervención para que se le asigne la beca a mi hijo, termine su preparatoria y pueda tener un futuro diferente. Mi correo es: [email protected]

Bertha López Sánchez

Absurdo , cerrar zona arqueológica de El Tajín

Dentro de 25 días recibiré la visita de amigos del Reino Unido, cuyo interés es conocer el sitio arqueológico de El Tajín, en Veracruz.

Al pedir informes me sorprendió saber que está cerrado al público. Un absurdo. Comprendo que en el Museo de Sitio no haya acceso por la pandemia, por ser un recinto cerrado, pero los templos y edificios están al aire libre, no hay riesgo de contagio por la sana distancia. Confío en que el INAH lo abra al público, pues sería una aberración que siga cerrado.

José J. Aguirre Sierra

Invitación

Cuatro educadores clásicos

Invitamos a maestros, estudiantes e interesados en los procesos educativos, a las reflexiones sobre cuatro sicólogos y pedagogos que dejaron su pensamiento y obra en la educación a nivel mundial. Iniciamos con Lew Vigotsky, que será presentado por Yulia Solovieva, gran conocedora del proceso enseñanza-aprendizaje. Acompáñenos todos los miércoles de febrero, de 13 a 14:30 horas, en el enlace vía Zoom 2022: https://us02web.zoom.us/j/3055186688, código de acceso: galatea22