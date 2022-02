Los inconformes, quienes también están afiliados al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, exigen plazas automáticas para egresados de las ocho escuelas normales de Michoacán, y piden que se les paguen salarios a profesores de educación comunitaria no adscritos a la Secretaría de Educación del Estado.

Miembros de Poder de Base bloquearon el paso del tren en Uruapan durante más de tres meses en 2021, en demanda de salarios y prestaciones, pero siguieron protestando incluso después de que les pagaron.

En tanto, normalistas bloquearon ayer la carretera Pátzcuaro-Morelia a la altura de Tiripetío, cruzando sobre la vía camiones que retuvieron y neumáticos en llamas, también para reclamar plazas automáticas a egresados y que no se reduzca la matrícula de escuelas formadoras de maestros. Esta movilización concluyó rápidamente, luego de que policías estatales liberaron la vía.

Además, mentores de la CNTE bloquearon la avenida Camelinas, a la altura de la calzada Ventura Puente, en Morelia, en demanda de que se pague a mil 200 trabajadores eventuales y a 400 empleados de programas alternativos de educación.