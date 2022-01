H

ace poco más de un mes, la noticia de que la trasnacional financiera dueña de las acciones del Banco Nacional de México lo pondría en venta, despertó gran interés entre algunos sectores de la población y en los medios de comunicación. Una de las grandes instituciones financieras del país en manos de extranjeros, ante la posibilidad de ser readquirida por mexicanos, esa es sólo una de las aristas de la noticia; la otra, que el banco es además de una empresa dedicada, como todos los bancos, a recibir dinero de los ahorradores e inversionistas y a prestarlo a quienes requieren crédito para inversiones, el Banco Nacional desde su fundación a finales del siglo XIX, ha tenido un patrimonio de alto valor histórico y cultural.

En mi vida personal, por azares de la vida o por la Providencia, me he topado con esta institución en diversas ocasiones. Mi padre desde que yo tenía un año de edad y hasta su muerte, fue un empleado del banco, siempre en la oficina central, ubicada en la notable esquina de Isabel la Católica y Venustiano Carranza, en pleno corazón de la capital. De mi familia, además de mi padre, una hermana y un hermano trabajaron en el banco, ella como secretaria en la dirección y él, José Antonio Bátiz Vázquez, como cajero en una sucursal mientras estudiaba la carrera de historia en Filosofía y Letras, y luego, durante muchos años, ya historiador, en el archivo histórico, un almacén de olvidados y polvosos legajos, al que convirtió en uno de los mejores archivos de documentos de historia de México, valioso en especial para la historia financiera.

Cuando me recibí de abogado trabajé unos años en el jurídico de este banco, fue como hacer una especialidad, pude también conocer, desde dentro, un banco muy peculiar; no sólo fue durante mucho tiempo el más importante en el país, propiedad de mexicanos, que lograron hacerse de la parte del capital que había pertenecido a inversionistas franceses; la fama del banco era de seriedad y ética en sus operaciones, una de sus características fue que, durante años, no tuvo una sección hipotecaria, ya que la familia Legorreta, consideraba que los prestamos de esa naturaleza eran negocios de viudas .