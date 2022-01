Económicamente no tenemos nada, pero tengo que estar en paz, porque si me siento frustrado, se lo voy a transmitir a ellos, pero si puedo verlos bien, yo voy a estar bien... No quiero compasión, porque soy un hombre, y hoy estamos jodidos, pero mañana estaremos bien , cuenta Zu en medio de largos silencios en los que busca contener el llanto.

Luego de que su madre le pidió que se fuera, para no correr el riesgo de verlo morir también, Zu reunió dinero suficiente para que él, su hermana y sus sobrinos pudieran salir de Liberia, llegar a España y tomar un crucero que les permitió llegar a Trinidad y Tobago. De ahí, él y su familia volaron a Caracas, de donde finalmente llegaron a la Ciudad de México.

Una de las primeras cosas que hizo al poder salir del aeropuerto, recuerda, fue dirigirse a las oficinas del Instituto Nacional de Migración, en la colonia Polanco, donde se encontró con cientos de migrantes que buscaban –sin conseguirlo– lo mismo que él: autorización para trabajar.

Vi como a 200 personas de Haití esperando la resolución para que les dieran papeles, porque sin papeles, no puedes trabajar. No quiero que me ayuden ni que me digan que lo sienten: quiero trabajo, y cuando lo encuentre y pueda ganar dinero, voy a seguir mi camino. No estoy sufriendo, estoy como... impotente , define.

En el poco tiempo que lleva en México, lamenta el hombre, ha encontrado mucho, mucho racismo. Con las autoridades, con la gente, en la calle. La gente mexicana es buena, pero hay excepciones, y a algunos no les gustan las personas negras. Hay diferentes opiniones, pero en todos lados es lo mismo .