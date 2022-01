La mínima opción que debe tener un toro es atrapar al matador en un descuido. El torero no debe perderle nunca la cara a su enemigo, por muy boyante que le salga. Un toro que no le complica la vida al torero, ni aunque se descuide, no es un toro, será, acaso, un borrego , ilustró el inolvidable cronista vasco Joaquín Vidal a un crónico que hablaba del peligro sordo de las reses exigentes, cada día más ausentes de los ruedos.

Lo demás fue lo de menos. Un tedioso desfile de borregos para el ídolo si no de la afición, consentido de la empresa, el español Antonio Ferrera −Ferrari le dicen los malosos por la velocidad que despliega en sus más o menos espontáneos chous− y ese magnífico torero poseedor de un temple privilegiado que es Juan Pablo Sánchez. El cartel no era tan indecoroso como el día y la hora, por lo que con todo y los afanes de la empresa de poner un casino después de la corrida, no convocó ni a un cuarto de plaza. Lo dicho: ¿qué ofrece el monopolio a cambio de lo que cobra? Toros bravos, no.