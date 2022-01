El nuevo sencillo cuenta con un video oficial producido por The Broducers, grabado en el barrio bravo de Tepito, en la Ciudad de México, donde aparece el twerk de la beldad femenina y las tradicionales canchas de futbol.

Los Ghetto Kids se presentarán este año en el festival EDC de la Ciudad de México para después viajar a Chile y Argentina, donde tocarán en el Lollapalooza.

Los Ghetto Kids se fundó en 2012 y su origen es la colonia Santo Domingo. Luego de años de dedicación con presentaciones en antros, en 2017 logran conquistar las listas de popularidad de plataformas con Coqueta.

“Vamos a cumplir 10 años de carrera dentro del genero urbano y recuerdo que, en nuestros primeros años, si tocabas reguetón o cumbia era como darle en la madre al público. El inicio del reguetón fue muy difícil para nosotros, aguantamos insultos y monedazos. Me parece que de unos cinco años para acá el género se convirtió en algo muy cómodo. En la actualidad, el que no hace reguetón no está en tendencia.

Estamos motivados porque nunca bajamos los brazos con el reguetón, aunque hubo mucha gente que nos criticó, ahora también hacen esa música. Creemos que ya hay una saturación de talento en el género y lo que provocará es un hartazgo en el público. Qué chido que se posicionó en un buen lugar en el gusto de los oyentes , detalló Luis Díaz.

La Mano ya se encuentra en las plataformas de música, acompañada de sencillos como Baja, junto al boricua Darell, y Toketeo, con Kenia Os y Malo.