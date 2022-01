U

na de las mejores películas en el festival en línea My French Film Festival es el documental El monopolio de la violencia (Un pays qui se tient sage, 2020 / Un país que se porta bien), del periodista y cineasta francés David Dufresne. A través de una serie de entrevistas e imágenes capturadas en teléfonos inteligentes o provenientes de reportajes televisivos, la cinta refiere la dinámica de las movilizaciones ciudadanas de protesta que cada sábado y durante largos meses, a partir de octubre de 2018, fueron lideradas por los llamados chalecos amarillos (gilets jaunes) a lo largo del hexágono francés con repercusiones en varios países de Europa. No es intención de este documental referir puntualmente la evolución del movimiento contestatario, ni tomar partido político alguno en forma de denuncia. Su propósito es más interesante. Se trata de exponer los mecanismos del poder gubernamental en Francia y la supuesta legitimidad de su respuesta represiva ante los desmanes y destrozos callejeros que puede provocar una protesta ciudadana. El epígrafe del filme, tomado de una sentencia del sociólogo alemán Max Weber, es al respecto elocuente: El Estado posee el monopolio del uso legítimo de la violencia , frase que conduce a su vez en el documental a la pregunta de saber cuáles son los límites de esa legitimidad y de qué modo los poderes que detentan la primacía del discurso mediático interpretan el uso preventivo de la fuerza pública. La lógica del monólogo gubernamental es transparente: quien tiene el poder domina la narrativa, y quien posee esa narrativa elabora finalmente la ley. El documental expone así una batalla de imágenes sobre la represión pública que se acompaña de la confrontación no menos violenta de argumentos verbales en una sociedad fuertemente polarizada.