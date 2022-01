Carlos Priego

Periódico La Jornada

Domingo 30 de enero de 2022, p. 6

Punk Planet fue una revista insólita, una perfecta anomalía que buscó cambiar la visión del punk como simple género de música. Gracias al trabajo de combativos periodistas –como Cate Levinson, Josh Hooten y Ryan Downey, entre otros–, incorporó, sin renunciar a su ideario guerrero ni a sus principios estéticos, otras tradiciones sonoras a su paleta, además de reseñas de novelas gráficas, artes visuales y una amplia variedad de temas progresistas.

Pionera en documentar la escena subterránea de las décadas de los 90 y 2000, con sus incendiarios artículos y sus lúcidas entrevistas, Punk Planet sacudió los cimientos de la omnipotente industria editorial ligada a la música, encabezada por Maximum Rocknroll. La brillante singularidad del estilo de sus colaboradores y la pasión de su compromiso político lograron plasmar la esencia de la subcultura punk y la convirtieron en la biblia de facto de la escena independiente, un auténtico fenómeno editorial cuyo legado sigue despertando el entusiasmo de nuevos lectores.

Por esto, no deja de ser significativo que la editorial argentina Walden decidiera publicar en español No te debemos nada, antología que presenta una selección de entrevistas que aparecieron durante la vida de ese punkzine.

Exhumar esta autopsia coral, en pleno aniversario 15 de la desaparición de Punk Planet, brinda a los lectores el raro privilegio de conversar, a la par que se convierte en un merecido homenaje, con quienes ayudaron a toda una generación a desprenderse del azote encabezado por Maximum Rocknroll, cuya estrechez de miras condenó a la agonía numerosos ejercicios artísticos de la escena independiente por considerarlos poco punks .

Diseño gráfico y política

El volumen, de 450 páginas, recoge las 30 conversaciones más destacadas de la revista. De acuerdo con Daniel Sinker, su fundador, estas entrevistas están entre las mejores de las mejores y permiten comprobar si, durante sus 13 años de vida, la publicación ayudó a cerrar la brecha entre la cultura y el activismo. Las charlas, que generalmente ocupan entre siete y 23 páginas, están agrupadas en seis secciones (pioneros del punk, músicos que alcanzaron el éxito general, artistas y diseñadores, formas de hacer las cosas de una manera nueva, punk y política, además de una sección dedicada a las desilusiones) y tienden a centrarse en las motivaciones del artista, organizador, activista o quien sea el entrevistado.

Aparte de funciones y reseñas musicales, Punk Planet cubrió temas como el feminismo, la política, los derechos humanos y el trabajo.

No te debemos nada es un extraordinario panorama del periodismo independiente. En él, Jeff Severns mira fotos de la nieta de Noam Chomsky mientras el filósofo y activista político le asegura que hay un número infinito de causas a las que se puede prestar atención, pero para distinguir a cual adherirse “hay que elegir prioridades… tomar esas decisiones depende de muchas cosas, desde la personalidad hasta el ambiente o tu contexto”.