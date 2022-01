Alondra Flores Soto

Domingo 30 de enero de 2022, p. 2

El escritor y periodista Martín Caparrós opinó durante su participación en el Hay Festival Cartagena de Indias: “No hay peor evidencia del fracaso de los países de América Latina que el hecho de que el castellano se hable tanto en Estados Unidos.

Es una declaración muy fuerte que muchos de los miembros de una sociedad decidan ir a otro lado porque en sus países no tienen posibilidades . Sin embargo, señala, hay políticos contemporáneos que se jactan de que en el país del norte sea la segunda lengua: Yo trataría de que nadie se diera cuenta .

El cronista argentino presentó en el encuentro su libro Ñamérica; relató que comenzó a escribirlo en un momento claro, al tratar de describir a América Latina y se topó con los lugares comunes y clichés, con ideas ya superadas por los cambios que se producen incesantemente. Entonces, se cuestionó: ¿No sería bueno repensar qué somos en lugar de seguir con todas estas ideas antiguas? , y comenzó su investigación.

En el libro trato de encontrar los rasgos comunes y armo capítulos con cada uno: la desigualdad, la violencia, la religión, el machismo, la política. Uno de los que aparece mucho es la corrupción .

Sobre la democracia, considera que está en un momento difícil en nuestros países, luego de haberla esperado casi como panacea contra las sombrías dictaduras. Pero para muchos es el sistema en el que han mal vivido, que no ha respondido, y está siendo cada vez más desdeñada. Es momento de repensar la democracia antes de que se la coman oscuros monstruos que muchos hemos conocido , reto que se suma a que estamos en una época en la que no hemos construido una idea de futuro ; entonces, no lo pensamos como deseo, sino como amenaza.

Hispanoamérica es una palabra que nunca nadie dijo gratis. Sólo la pronuncian locutores en actos oficiales, subsecretarios en actos protocolares y por el estilo , explicó sobre el recorrido de su escritura, cuando decidió dejar fuera a Brasil del conjunto de la región, porque tiene demasiado peso, además de historia y tradiciones totalmente distintas . Entonces, tuvo que buscar un nuevo concepto. Así surgió la palabra Ñamérica, porque, para empezar, lo que nos une es el idioma y el estandarte es la letra ñ .