Lamentó que sus adversarios no tomen en cuenta las estadísticas del esfuerzo realizado para reforzar el plan nacional de vacunación y, en cambio, algunos mienten como respiran .

O sea , respondió a una reportera, lo que usted plantea no tiene sustento; según mi información no lo dijo la OMS, pero vamos a aclararlo y vamos a hacer lo que ellos nos recomiendan .

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha recomendado vacunar a niños menores de 12 años; sin embargo, prometió revisar el asunto debido a la relevancia para su gobierno de proteger a la población con el biológico anticovid.

A esto estamos dedicados ; sin embargo, añadió que en esta pandemia, además de atender los asuntos de salud, “hemos enfrentado toda una campaña de información perversa, porque no es que les importe la vida de las personas, sino el dinero, porque como decía el finado Héctor Suárez, ‘no hay, no hay’. Entonces, se lanzan con todo”.

Mostró también el cuadro de los países con más fallecidos por covid respecto al tamaño de su población.

Primer lugar, Perú. Desgraciadamente, nuestros hermanos peruanos, este es el promedio por millón de habitantes, 6 mil 287 fallecidos por la pandemia. Y de toda América, Brasil (en el sitio) 12; Argentina, 17; Estados Unidos, 18; Colombia, 19; Paraguay, y luego México .

Acertada política

Entonces, insistió, “hay que vacunarnos. Yo creo que fue acertada la política de vacunación y, desde luego, fue una bendición tener la vacuna a tiempo en el mundo, porque estamos viendo que los vacunados tienen más protección.