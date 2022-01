Afp

Martes 25 de enero de 2022

Los Ángeles., La actriz estadunidense Evan Rachel Wood acusó al rockero gótico Marilyn Manson de violarla ante la cámara durante la filmación del video musical de su exitoso sencillo de 2007 Heart-Shaped Glasses.

Wood, estrella de la serie de televisión "Westworld", hizo las acusaciones en el documental de HBO Phoenix Rising, que se estrenó en el festival de cine de Sundance.

Habíamos discutido una escena de sexo simulada. Pero una vez que las cámaras estaban rodando, comenzó a penetrarme de verdad , dijo.

Nunca accedí a eso , explicó.

La ex actriz infantil Wood comenzó a salir con Manson, cuyo nombre real es Brian Warner, en 2006, cuando ella tenía 18 años y él 37. Manson dijo que la canción Heart-Shaped Glasses estaba inspirada en la imagen de Wood usando las gafas con forma de corazón que se hicieron famosas en el póster de la película Lolita de Stanley Kubrick.