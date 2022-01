▲ Del clásico de Akira Kurosawa Rashomon. Foto Fotograma cortesía del festival

La cinta de Nishikawa, también escritora, está basada en una novela de Ryūzō Saki. En sí, el argumento es muy simple; sin embargo, lo que me llamó mucho la atención es la realidad de la gente que cuando se descarrila de la línea de lo que socialmente debe de ser tiene tantas dificultades, penurias , explicó la directora en conferencia virtual.

Para llevar la obra a la pantalla grande, Nishikawa tuvo que modificar y adaptar diversos aspectos de la novela. Su compromiso con la historia, la llevó a entrevistar a ex convictos y ex yakuzas para nutrir la película. Le fui agregando algunos mensajes que no existen en la obra original , admitió la realizadora.

Para la japonesa, la posibilidad que le brinda el festival es grande. Nishikawa lamenta que en su país el presupuesto destinado a producir cine sea muy bajo, por eso contenidos que por el presupuesto que se da en el cine japonés no se pueden cubrir, los escribo como novela , explicó.

La cineasta, sin embargo, ha logrado complementar ambas formas de contar historias, el cine y la novela están en una situación de apoyo mutuo, se están complementando. Cada área ofrece un elemento diferente y yo quiero sacar lo bueno de cada una .

Nishikawa, quien admitió tener influencias de realizadores latinoamericanos, como el mexicano Alfonso Cuarón y el argentino Gastón Duprat, también lamenta que, a diferencia de Latinoamérica, en Japón las generaciones más jóvenes no tengan mucho interés ni un entorno adecuado para desarrollar el séptimo arte. Trabajamos en un ambiente no muy favorable , sostuvo.

A pesar de que Bajo el cielo abierto no aborda un tema muy llamativo para la sociedad nipona, la cinta fue bien recibida en Japón. La reacción de la gente fue muy buena. Mejor de lo que esperaba, ya que en esta película se abordan temas como la soledad, estar desconectado con el mundo, la incertidumbre hacia el futuro; creo que en estos momentos que vivimos por la pandemia, la gente sintió empatía y conexión , señaló Nishikawa.

El Festival de Cine Japonés en Línea se podrá ver de forma gratuita en la página jff.jpf.go.jp/watch/. Para acceder a las cintas será necesario registrarse. Los cineclubes y el taller sobre Akira Kurosawa también estarán disponibles de manera gratuita de forma presencial, previa inscripción en la página festivaldecinejapones.online/