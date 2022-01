Cerca del final, el debutante José Miguel cometió una falta y el silbante Óscar Mejía marcó de manera rigorista un penal respaldado en el VAR. Gignac (90+6) cobró el disparo y selló el 2-1.

Después de sufrir su primera derrota en el Clausura, el técnico de Pumas, Andrés Lillini, fue mesurado ante la controversia: No creo que haya algo tendencioso en contra nuestra. En lo deportivo hay gente por encima del club y se dedica a esas cosas (del arbitraje), yo no hablo porque barato no me sale .

En tanto, Necaxa aprovechó la ventaja numérica para golear 4-1 a Santos en el estadio TSM. Los Rayos salieron del sótano al conseguir sus primeras tres unidades, mientras los Guerreros no han podido ganar y se quedaron con un punto.

La Laguna perdió un hombre con la expulsión de Jordan Carrillo (18), pero se adelantó en el marcador con un gol de Félix Torres (33). Al regreso del vestidor, los Rayos fueron más ofensivos y se llevaron el triunfo con un doblete de Rodrigo Aguirre (76 y 85) y un tanto de Angelo Araos (45+1), así como de Milton Giménez (52).